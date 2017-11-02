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FETÖ davasında 40 polis tutuklandı

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görülen davada, aralarında üst düzey polis amirlerinin de bulunduğu 40 eski polis tutuklandı

FETÖ davasında 40 polis tutuklandı

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında görülen davada, aralarında üst düzey polis amirlerinin de bulunduğu 40 eski polis tutuklandı

02 Kasım 2017 Perşembe 07:59
FETÖ davasında 40 polis tutuklandı
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ALINAN bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğünde görev yapan 145 eski polis memuru hakkında ‘FETÖ/PDY üyesi olmak’ suçundan 15’er yıl hapis cezası ile cezalandırılmaları istemiyle açılan davanın duruşması görüldü. Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savcı, Bylock kullandığı tespit edilen 54 eski emniyet mensubunun tutuklanması talep etti.
Tutuksuz sanıklardan 40 eski polis hakkında, örgütün gizli haberleşme programı ‘Bylock’u kullandıkları gerekçesiyle tutuklama kararı verildi. Böylelikle davada tutuklu polis sayısı 107 oldu.
Öte yandan, 14 sanık hakkındaki tutuklama talebi ise, celse arasında etkin pişmanlıktan faydalanmak istemeleri yönünde dilekçe vermeleri ve sağlık sorunları nedeniyle reddedildi. 

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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüParalel Devlet YapılanmasıFetöPdySoruşturma
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