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FETÖ davaları açıklaması: Sayı artabilir

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, kentte son iki ay içinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 726 dava açıldığını ve Ağır Ceza mahkemelerinde 38 kişi hakkında karar verildiğini açıkladı. Savcılık aşamasında 913 dosya bulunduğuna da dikkati çeken Başsavcı Çiçekli, açılan dava sayısında artış olabileceğini kaydetti

FETÖ davaları açıklaması: Sayı artabilir

Manisa Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, kentte son iki ay içinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturmaları kapsamında 726 dava açıldığını ve Ağır Ceza mahkemelerinde 38 kişi hakkında karar verildiğini açıkladı. Savcılık aşamasında 913 dosya bulunduğuna da dikkati çeken Başsavcı Çiçekli, açılan dava sayısında artış olabileceğini kaydetti

16 Ekim 2017 Pazartesi 19:24
FETÖ davaları açıklaması: Sayı artabilir
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MANİSA Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çiçekli, FETÖ/PDY soruşturmaları ve açılan davalarla ilgili Manisa Adliyesi'nde açıklama yaptı. Zor bir dönemden geçildiğini belirten Başsavcı Çiçekli, bütün soruşturmalarda adaleti tesis etmek için çalışacaklarını söyledi. 2 ayda FETÖ ile ilgili 726 dava açıldığına dikkati çeken Başsavcı Çiçekli, "Elimizden geldiği kadar hizmet etmenin yolunun adaletli soruşturmalar yapmak, adaletli karar vermekten geçeceğinin bilinci ile mücadele ediyoruz. Asıl derdimiz, asıl niyetimiz bu millete hizmet etmektir. FETÖ'nün ihanet şebekesi olduğundan şüphe yok. Bu ihanet şebekesi bekaya yönelik bir tehdit. Bu şebekenin içinde suç teşkil edecek eylemlerde ve faaliyetlerde bulunan kişilerle ilgili soruşturmayı yapıp, en kısa sürede kovuşturma aşamasına geçmek için çalışıyoruz. 'Geç tecelli eden adalet, adalet değildir' düşüncesi ile suç işleyenlerin cezalandırması asıl derdimiz olacak. Açılan davalarda, 1 kişiye 10 yıl 6 ay, 2 kişiye 9 yıl, 2 kişiye 8 yıl 9 ay, 7 kişiye 7 yıl 6 ay, 21 kişiye 6 yıl 3 ay, 1 kişiye 4 yıl 4 ay, 1 kişiye 4 yıl 1 ay, 1 kişiye 2 yıl 1 ay hapis; 2 kişiye beraat kararı verilmiş. Mahkemelerde açılan davalar neticesinde ciddi manada hapis cezaları çıkıyor. Suç işleyenler cezalandırılmış oluyor" dedi.

'SAVCI SAYISI ARTIRILDI'

Dava açılan dosya sayısının artacağını da kaydeden Başsavcı Çiçek, "Savcılık aşamasında olan 913 dosya var. Şu an tutuklu 622, tutuksuz olarak ise şüpheli sıfatında da 2 bin 387 kişi var. En kısa sürede bunlar için de dava açılacak. Suçsuz olanlara ilişkin kararlar verilecektir. Bunu etkin ve hızlı şekilde yapmaya gayret ediyoruz. FETÖ ile ilgili soruşturmaların yürütüldüğü büroda, daha önce çalışan savcı sayısı 2'den 6 çıkartıldı" diye konuştu.

Davaların geciktiğine yönelik eleştiriler olduğuna dikkat çeken Başsavcı Çiçekli, en kısa sürede adaletin gerektirdiği kararların verileceğini kaydetti. Başsavcı Çiçekli, açılan 726 dava içinde 'örgüt üyeliği, mali yapılanma, ByLock kullanımı, mütevelli heyeti içinde olmak' gibi suçlamaların olduğunu belirtip, "Suç işleyenler mutlaka cezasını bulacak. Suç işlemeyenler de hiçbir zaman tedirgin olmasın. Burası hukuk devleti, gereği neyse o yapılıyor. Toplumda, 'Acaba ne olacak?' algısı oluşmasın. Vatandaşlarımız hukuka güvensin, yargıya güvensin. Suçlu kişilerle ilgili olarak hızlıca dosyalar hazırlanıp, mahkemeler görülecek" ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 16.10.2017 19:50
Anahtar Kelimeler:
FETÖ Davaları
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