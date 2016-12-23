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FETÖ'cü teğmen ve eşi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen teğmen ve eşi, sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isterken Edirne’de yakalandı

FETÖ'cü teğmen ve eşi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen teğmen ve eşi, sahte pasaportla yurt dışına çıkmak isterken Edirne’de yakalandı

23 Aralık 2016 Cuma 18:11
FETÖ'cü teğmen ve eşi yakalandı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Yunanistan'a çıkış yapmak üzere İpsala Kara Hudut Kapısına gelen Bulgaristan pasaportlu S.I.A. ve I.P.A. isimli şahısların durumlarından şüphelenilerek pasaportları kontrol edildi. Pasaportların sahte olduğu belirlenen şüphelilerin gerçek kimlik bilgileri tespit edildiğinde, S.I.A. adına düzenlenmiş sahte pasaportu kullanan şahsın Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde teğmen olarak görev yaparken 669 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ihraç edilen F.Ö. olduğu, I.P.A. adına düzenlenmiş sahte pasaportu kullanan şahsın ise F.Ö.’nün eşi F.Ö. olduğu anlaşıldı.
Haklarında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak, Resmi Belgede Sahtecilik suçundan işlem yapılan iki şüpheli İpsala Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edildiği belirlenen F.Ö. tutuklanırken eşi F.Ö. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. 
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Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör ÖrgütüTeğmen
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