FETÖ'cü müdür örgütünün imamı ve abisi ile sık sık görüşmüş

İLÇE ABİSİ İLE SÜREKLİ GÖRÜŞMÜŞ
İddianamede Yaşar Aksoy’un Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü yaptığı dönemde örgütle bağlantısının belirlendiği vurgulanarak şöyle denildi:
“Örgütün Tarsus imamı ile ilişki ve irtibat içerisinde olduğu, örgütsel toplantılara katıldığı, örgüt mensuplarını sık sık makamında ağırladığı, hakkında yukarıda belirtilen kişilerin beyanların bulunduğu, ayrıca açığa alınması akabinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı odasında bazı evrakların gizlice çıkartıldığı anlaşılmış, bu doğrultuda alınan bilgi alma tutanakları dosyasına eklenmiştir.”
Devlet memurluğu görevinden ihraç edilen ve halen tutuklu bulunan Yaşar Aksoy ise ifadelerinde suçlamaları kabul etmedi.
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