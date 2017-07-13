FETÖ çatı davasında ara karar verildi

15 Temmuz darbe girişiminden hemen önce açılan ve aralarında Fethullah Gülen’in de bulunduğu 73 sanıklı FETÖ çatı davası, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde ikinci gününde görülmeye devam etti. 37'nci duruşmaya tutuklu 5 sanık katılırken, diğer 2 tutuklu sanık Hidayet Karaca ve Kazım Avcı da, Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla katıldı. Mahkeme heyeti sanıklara söz verdi, sanıklar verdikleri savunmalarını tekrar ettiklerini beyan ederek tahliyelerini talep ettiler. Sanıklardan sonra müdafiler de söz hakkı alarak okunan evraklara ve katılma taleplerine ilişkin beyanlarını dile getirdiler ve müvekkillerinin tüm adli kontrol şartlarını kabul edeceklerini beyan ederek tahliyelerini talep ettiler.

SEGBİS’le duruşmaya bağlanan Fetullah Gülen’in akrabası Kazım Avcı ise, örgütle bir bağlantısının olmadığını ifade ederek, “Benim bir bağlantım olsa niye yurtdışına gitmeyim? Ama ben bir yere gitmedim. Dernek faaliyetlerimiz dışında hiçbir şey yapmadım. Benim suçum varsa, annemle babamın tanışıp evlenmesi sonucu dünyaya gelmemdir. Cezaevinde çok zor şartlar altındayım” diyerek tahliyesini talep etti.

Savcılık makamının mütalaasından sonra duruşmaya 30 dakika ara veren Mahkeme Başkanı Selfet Giray, daha sonrasında ara kararını açıklayarak, Avukat Nusret Senem'in Doğu Perinçek adına katılmasına ve tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildiğini söyledi. Duruşma 27-29 Eylül tarihine ertelendi.