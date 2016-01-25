Fenomen gaspçı serbest!

25 Ocak 2016 Pazartesi 12:47
ADANA kolundaki jilet kesiklerini göstererek tehdit ettiği 17 yaşındaki Ömer K.’nın 5 lirasını gasp eden ve gazetecilerle arasında geçen diyalogla görüntüsü sosyal medyada fenomen olan 19 yaşındaki Hüseyin Taşkıran, yağma suçundan 'Denetim Serbestlik' yasasıyla özgür kaldı. Hapis cezasından kurtulan fenomen gaspçı tekrardan Ayetel Kürsi satmaya başladı.
FENOMEN OLMUŞTU
Gaspçı Hüseyin Taşkıran sağlık kontrolünden geçirilmek için Adli Tıp Birimi’ne götürüldüğü sırada basın mensupları ile aralarında geçen diyalogla sosyal medyada fenomen olurken internete düşen görüntüler tıklanma rekorları kırmıştı.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 12:48