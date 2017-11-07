Felçli yaşlı adam yangında can verdi

EDİNİLEN bilgiye göre, dün akşam saatlerinde elektrik kablolarının alev alması üzerine çıkan yangında evde 86 yaşındaki eşi Gülsüm Çık ile birlikte yatalak halde yaşayan 80 yaşındaki felçli İmdat Çık alevlerin arasında kaldı. Eşini kurtarmaya çalışan Gülsüm Çık’ın çabaları yeterli olmadı. Köylüler ve Göynücek ile Amasya Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürülen yangının sonra harabeye dönen evden çıkartılan Çık’ın cansız bedeni hastane morguna götürüldü.

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