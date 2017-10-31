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Feci trafik kazası: 1 ölü

Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

Feci trafik kazası: 1 ölü

Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

31 Ekim 2017 Salı 20:52
Feci trafik kazası: 1 ölü
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ALINAN bilgiye göre, Dikencik Mahallesinde Dursun Hasanoğlu (70)  idaresindeki ATV aracı virajı alamayarak, yolun kenarında bulunan fındık  tarlasına devrildi. Hasanoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Dursun Hasanoğlu'nun cesedi savcının incelemesinin ardından, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.  

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