Feci trafik kazası: 1 ölü

ALINAN bilgiye göre, Dikencik Mahallesinde Dursun Hasanoğlu (70) idaresindeki ATV aracı virajı alamayarak, yolun kenarında bulunan fındık tarlasına devrildi. Hasanoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti.
Dursun Hasanoğlu'nun cesedi savcının incelemesinin ardından, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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