Feci şekilde can verdi! Tren yaşlı kadının üstünden geçti

İZMİR- Denizli seferini yapan makinist M.A. idaresindeki 1222 sefer sayılı Anadolu Ekspresi, Yeşil Mahalle'de bulunan yaya alt geçidini geçtiği sırada tren yolundaki kimliği henüz tespit edilemeyen, 70 yaşlarında olduğu tahmin edilen yaşlı kadına çarptı. Feci şekilde can veren yaşlı kadının cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
VATANDAŞLAR OLAN BİTENİ İZLEDİ
Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, trenle seyahat etmekte olan vatandaşlar ise olup biteni izledi. Uzun süre bekleyen tren incelemenin tamamlanmasının ardından yolcuları ile birlikte seferini tamamlamak üzere yeniden hareket etti.
KORNA ÇALMALARINA RAĞMEN KALKMADI
Makinist M.A.'nın ilk ifadesinde kadının treni gördüğünde rayların üzerine kapanarak beklediğini, uzun süre korna çalmalarına ve fren yapmalarına rağmen kalkmadığı için kadının üzerinden geçtiklerini iddia ettiği öğrenildi. Yaşlı kadının kimliğini tespit için çalışmanın sürdüğü olayla ilgili soruşturmanın da başlatıldığı öğrenildi.
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