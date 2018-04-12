Feci şekilde can verdi! Tır ile duvar arasına sıkışan sürücü öldü

ADANA'DA meydana gelen olayda Yılmaz Çingil (42), Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasından 01 GLU 51 plakalı tıra malzeme yüklendiği sırada aracını çalıştırmak istedi. Tıra binmeden kontağı çeviren Çingil, hareket eden tır ile duvar arasında sıkıştı. Çingil'in sıkıştığını fark eden diğer çalışanlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çingil'in öldüğünü belirledi. Sürücünün cesedi, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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