Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme telefonu bozuyor
İphone kullananlar dikkat! Yeni güncelleme...
Şekerli içecekler çocuk sahibi olmayı engelliyor
Şekerli içecekler çocuk sahibi olmayı...
Günlük Burç Yorumu - 12 Nisan 2018 Perşembe
12 Nisan Günlük Burç Yorumu

Feci şekilde can verdi! Tır ile duvar arasına sıkışan sürücü öldü

Adana'da bir sürücü, binmeden kontağını çevirdiği tırın hareket etmesi sonucu araç ile duvar arasında sıkışarak öldü

Feci şekilde can verdi! Tır ile duvar arasına sıkışan sürücü öldü

Adana'da bir sürücü, binmeden kontağını çevirdiği tırın hareket etmesi sonucu araç ile duvar arasında sıkışarak öldü

12 Nisan 2018 Perşembe 09:17
Feci şekilde can verdi! Tır ile duvar arasına sıkışan sürücü öldü
banner404

ADANA'DA meydana gelen olayda Yılmaz Çingil (42), Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir plastik fabrikasından 01 GLU 51 plakalı tıra malzeme yüklendiği sırada aracını çalıştırmak istedi. Tıra binmeden kontağı çeviren Çingil, hareket eden tır ile duvar arasında sıkıştı. Çingil'in sıkıştığını fark eden diğer çalışanlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Çingil'in öldüğünü belirledi. Sürücünün cesedi, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılarak Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
AdanaYılmaz ÇingilHacı Sabancı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2 öğrenciyi kavga ettirdi, görüntülenince de çocuğu başından yaraladı
2 öğrenciyi kavga ettirdi, görüntülenince de çocuğu başından yaraladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Harekete geçtiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat vermişti! Harekete geçtiler
Son dakika: Bakanlık düğmeye basıyor! Ev ev dolaşılacak
Son dakika: Bakanlık düğmeye basıyor! Ev ev dolaşılacak

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim