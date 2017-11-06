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Feci ölüm! Boynundaki atkıyı tohum makinesine kaptırınca...

Uşak'ta boynundaki atkıyı tohum makinesine kaptıran kişi feci şekilde can verdi..

Feci ölüm! Boynundaki atkıyı tohum makinesine kaptırınca...

Uşak'ta boynundaki atkıyı tohum makinesine kaptıran kişi feci şekilde can verdi..

06 Kasım 2017 Pazartesi 08:24
Feci ölüm! Boynundaki atkıyı tohum makinesine kaptırınca...
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MUAMMER Arıoğlu, Selvioğlu Köyü Hıdırlar Mahallesi'ndeki evinin önünde  tohum makinesiyle çalışmaya başladı. Bu sırada Arıoğlu'nun boynundaki atkı makinenin dönen parçalarına  takıldı. Makineye kapılan Arıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından makineden kurtarılan Arıoğlu'nun öldüğü  belirlendi. Arıoğlu'nun cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp  Kurumu morguna kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Selvioğlu KöyüUşakHıdırlar Mahallesi
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