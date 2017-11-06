Feci ölüm! Boynundaki atkıyı tohum makinesine kaptırınca...

MUAMMER Arıoğlu, Selvioğlu Köyü Hıdırlar Mahallesi 'ndeki evinin önünde tohum makinesiyle çalışmaya başladı. Bu sırada Arıoğlu'nun boynundaki atkı makinenin dönen parçalarına takıldı. Makineye kapılan Arıoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları tarafından makineden kurtarılan Arıoğlu'nun öldüğü belirlendi. Arıoğlu'nun cesedi savcılık incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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