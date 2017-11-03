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Feci kazanın sebebi otomobilde arama yapılınca ortaya çıktı

Aydın’da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 5 genç yaralandı. Feci kazanın sebebi ise kaza kırım çalışmalarının ardından ekiplerin otomobil içerisinde karşılaştıkları manzara ile ortaya çıktı. Araçtaki alkol şişeleri nedeniyle hastaneye kaldırılan sürücünün alkol testinden geçirilmesini istedi

Feci kazanın sebebi otomobilde arama yapılınca ortaya çıktı

Aydın’da gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 5 genç yaralandı. Feci kazanın sebebi ise kaza kırım çalışmalarının ardından ekiplerin otomobil içerisinde karşılaştıkları manzara ile ortaya çıktı. Araçtaki alkol şişeleri nedeniyle hastaneye kaldırılan sürücünün alkol testinden geçirilmesini istedi

03 Kasım 2017 Cuma 08:10
Feci kazanın sebebi otomobilde arama yapılınca ortaya çıktı
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KAZA gece yarısı Aydın-Denizlikarayolu Eski sanayi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Aydın istikametinden Köşk istikametine seyir halinde olan ve sürücüsü henüz tespit edilemeyen 6820 plakalı otomobil Tabakhane Köprüsünden geçtikten hızla bankete çarptı. Ardından takla atarak alev topuna dönen otomobil karayolu ortasında ters düştü. Bu sırada sanayideki bir lokantada bulunan vatandaşlar kaza yapan otomobilin yanına koşarak sürücüsü ile birlikte 5 kişiyi kaza yapan otomobilden çıkardı. İhbar üzerine kaza yerine gelen, 112 acil servis ekipleri araç içerisinden çıkarılan yaralıları hastaneye taşıdı. Kaza nedeniyle Aydın-Köşk istikameti trafiğe kapanırken, itfaiye ekipleri de kurtarma çalışmalarına katıldı.
Kazazedeler bölgeye gelen ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılırken polis kazadan sonra otomobil içerisinde yaptığı incelemede alkol şişeleri ile karşılaştı. Feci kazanın alkol nedeniyle meydana geldiği tahmin edilirken görgü şahitleri ise aracın çok hızlı seyrettiğini ve yol boş olmasına rağmen aracın önce yoldan çıkıp bankete çarptıktan sonra takla atarak ters döndüğünü belirttiler.
Aydın’daki çeşitli hastaneye kaldırılan 5 yaralanın tedavisinin devam ettiği bildirildi. 

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Anahtar Kelimeler:
AydınKaza
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