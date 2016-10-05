Feci kazada 2 kızını kaybeden baba isyan etti

Aslı'nın cenazesi hastane morgundan alınarak gece adli tıp kuruma morguna kaldırıldı. Sabah yapılan otopsinin ardından Aslı'nın cenazesi Küçükoba Mezarlığı'na getirilerek burada kılınan cenaze namazının ardından kız kardeşinin yanında toprağa verildi.
Baba Hıdır ve küçük kızın amcaları mezar başında gözyaşlarına boğuldu. Baba Savcı, kızlarına çarpıp öldüren, eşini ise ağır yaralayan sürücünün en ağır bir şekilde cezalandırılmasını isteyerek gözyaşlarına boğuldu. Baba Savcı, iki kızını kaybettiğini, canının çok yandığını belirterek, kızının mezarı başında "kızlarım" diye ağlaması mezar başındaki herkesi gözyaşlarına boğdu.
Özel Güney Adana Hastanesi'nde tedavi altında olan anne Hediye'nin ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hürriyet Polis Merkezi'ne teslim olan sürücü Ahmet E. ise hala sorguda. Sürücünün, ifadesinin ardından bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
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