Feci kaza: Ölüler ve yaralılar var

FAHRETTİN Durmaz'ın kullandığı 33 BHC 34 plakalı otomobil, Erzincan-Refahiye karayolunun Yurtbaşı köyü mevkisinde karşı şeride geçerek Şerafettin Demir idaresindeki 34 NMZ 72 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler Demir ve Durmaz'ın yanı sıra Demir yönetimindeki araçta bulunan Fahrettin Kiraz olay yerinde hayatını kaybetti, Durmaz'ın kullandığı araçtaki 6 kişi de yaralandı.
2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK
Kazada, ölen 3 kişinin cesedi, Erzincan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak Refahiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan ise 2'sinin sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.
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