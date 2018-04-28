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Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Sultanbeyli bölümünde bir servis aracı bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın şoförü olay yerinde öldü, yaralılar hastanelere taşındı

Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

İstanbul Sultanbeyli bölümünde bir servis aracı bir araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan aracın şoförü olay yerinde öldü, yaralılar hastanelere taşındı

28 Nisan 2018 Cumartesi 08:24
Feci kaza! Ölü ve yaralılar var
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İSTANBUL Sultanbeyli'de sabaha karşı bir trafik kazası meydana geldi.

TEM otoyolunun İstanbul istikametinde saat 05.00 sularında gerçekleşen kazada bir minibüs bir araca arkadan çarptı.

Hamit Çakmak'ın kullandığı 34 GEZ 65 plakalı servis aracının çarptığı 35 EVS 48 plakalı otomobil bariyerleri aşarak takla attı.

Doğan Haber Ajansı takla atan aracın emniyet şeridinde dörtlüleri açık beklediğini bildiriyor. İhlas Haber Ajansı ise, çarpışmanın hareket halinde gerçekleştiğini aktarıyor.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kaza sonucu aracın sürücüsü Zafer Aktaş olay yerinde öldü. Yaralanan Ömer ve Emrah Aktaş ise hastaneye kaldırıldı.

Polisin otoyoldaki MOBESE kameraları inceliyor. 

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İstanbulSultanbeyli
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