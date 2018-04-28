Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza sonucu aracın sürücüsü Zafer Aktaş olay yerinde öldü. Yaralanan Ömer ve Emrah Aktaş ise hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

TEM otoyolunun İstanbul istikametinde saat 05.00 sularında gerçekleşen kazada bir minibüs bir araca arkadan çarptı.

İSTANBUL Sultanbeyli 'de sabaha karşı bir trafik kazası meydana geldi.

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