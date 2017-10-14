Feci kaza! Ölü ve yaralılar var

KAZA, sabah saatlerinde TEM otoyolu Elmalık mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsa E. idaresindeki 16 KYL 40 plakalı kereste yüklü tır İstanbul istikametine seyir halindeyken, aynı yönde giden Baykurt G. yönetimindeki 34 TG 9873 plakalı otomobile arkadan çaptı. Kazada, kullanılamaz hale gelen otomobilin arka koltuğunda bulunan Fatma Özçelik araçta sıkışarak can verdi. Otomobilde bulunan sürücü ile Birgül ve Neşet G. ise kazadan yaralı olarak kurtuldu.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisine kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Fatma Özçelik’in cenazesi ise olay yerine gelen cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

Kazadan yara almadan kurtulan tır sürücüsü İsa E. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.