Feci kaza! Metrobüs demirlerine çarptılar

3 ARAÇ ÖNCE BİRBİRİNE SONRA METROBÜS BARİYERLERİNE GİRDİ E5 karayolu Çağlayan metrobüs durağı yakınında meydana gelen kazada 3 araç henüz nedeni bilinmeyen bir şekilde önce birbirine, ardından da metrobüs bariyerlerine çarptı. Trafiğin durma noktasında olduğu bölgede iş çıkış saati olması nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

İSTANBUL Çağlayan'da E5 karayolunun Anadolu-Avrupa istikametinde 3 araç zincirleme kazaya karıştı. Araçlar önce birbirine, ardından da metrobüs demirlerine girdi. Trafiğin neredeyse tamamen durduğu bölgede araç yoğunluğu her geçen saniye artıyor.

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