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Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişide yaralandı

Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar...

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kamyonet ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1'i ağır 4 kişide yaralandı

05 Mayıs 2018 Cumartesi 17:49
Feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar...
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KAYSERİ Bünyan-İğdecik yolu üzerine meydana gelen kazada, M.Ö. yönetimindeki 38 H 3360 plakalı kamyonet ile S.Ç. yönetimindeki 38 H 0554 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü S.Ç. ile Suriye uyruklu Muhammet A. hayatını kaybetti. Kazada yaralanan 4 kişide sevk edilen ambulanslar ile Bünyan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri de, kazanın meydana geldiği cadde üzerinde güvenlik önlemi aldı. 
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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Anahtar Kelimeler:
KayseriBünyançarpışma
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