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Feci kaza! İşçiler demir rafların altında kaldı

Tuzla'da antrepoda rafların devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

Feci kaza! İşçiler demir rafların altında kaldı

Tuzla'da antrepoda rafların devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı

15 Mart 2018 Perşembe 11:36
Feci kaza! İşçiler demir rafların altında kaldı
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OLAY saat 10.00 sıralarında meydana geldi.  Antrepoda çalışma yapılırken forkliftin çarpması sonucu raflar işçilerin üzerine devrildi.  İşçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonrası hafif yaralı olduğu belirtilen 4 kişi ambulansla hastaneye götürüldü.
 

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