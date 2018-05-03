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Feci kaza!

Batman’ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobilin takla atması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

Feci kaza!

Batman’ın Gercüş ilçesinde direksiyon hakimiyeti kaybolan bir otomobilin takla atması sonucu 1’i ağır 3 kişi yaralandı.

03 Mayıs 2018 Perşembe 14:29
Feci kaza!
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Edinilen bilgilere göre, Batman’dan Mardin’e istikametine giden Taner Güler (24) idaresindeki 01 AH 010 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak takla attı.

Yol kenarındaki bulunan tarlanın tellerinde durabilen otomobilde sürücü ile birlikte Hüseyin Güler (21) ve Ayhan Sidal (48) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ambulansının olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan kadın Ayhan Sidal, Batman Bölge Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgilijandarma inceleme başlattı.

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BatmanGercüş İlçesiMardin’e IstikametineTaner Güler01 AH 010
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