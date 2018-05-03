Feci kaza!

Yol kenarındaki bulunan tarlanın tellerinde durabilen otomobilde sürücü ile birlikte Hüseyin Güler (21) ve Ayhan Sidal (48) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ambulansının olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gercüş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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