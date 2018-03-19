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19 Mart Günlük Burç Yorumu

Feci kaza! Bir aile arabanın altında yok oldu gitti

Ankara'da seyir halindeki kamyona arkadan çarpan araçtaki aileden 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

Feci kaza! Bir aile arabanın altında yok oldu gitti

Ankara'da seyir halindeki kamyona arkadan çarpan araçtaki aileden 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı. Kamyon sürücüsü gözaltına alındı

19 Mart 2018 Pazartesi 09:25
Feci kaza! Bir aile arabanın altında yok oldu gitti
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ANKARA'NIN Çubuk ilçesinde saat 21.15 sıralarında seyir halindeki kamyona arkadan çarpan araçtaki aynı aileden 3 kişi yaşamını yitirirken 2 kişi de yaralandı. Kamyon sürücü gözaltına alındı.

ARKADAN ÇARPTI

Kaza, Ankara Bulvarı Güldarpı Mahallesi mevkiinde saat 21.15 sıralarında meydana geldi. Ankara istikametine giden Sinan Çakır (31) yönetimindeki, Enerjisa'ya ait 06 DJ 9343 plakalı kamyona, Hasan Uslu (52) idaresindeki 06 AC 6727 otomobil arkadan çarptı.

AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ ÖLDÜ

Çarpışmanın etkisiyle otomobil önce yol kenarındaki beton elektrik direğine çarparak yan taraftaki tarlaya sürüklenip ters döndü. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, otomobil sürücüsü Hasan Uslu, Şerife Uslu (52) ve Büşra Uslu (19) olay yerinde yaşamını yitirirken, Mevlüt Can (13) ve Ahmet Can Uslu (21) yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Kaza sonrası yaralılar, sıkıştıkları yerden sağlık ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Savcının incelemesinin ardından hurdaya dönen araçta yaşamını yitirenlerin cenazeleri, Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kamyon sürücüsü Sinan Çakır'ın polis tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
AnkaraKazaSinan Çakır
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