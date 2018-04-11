Feci kaza! Anne- baba öldü, 2 çocukları yaralandı

KAZA, bugün saat 14.00 sıralarında meydana geldi. Bayındır'dan Ödemiş yönüne giden Muhammed Sıddık Yazicier yönetimindeki 35 TIV 58 plakalı otomobil, Pınarlı Kavşağı'nda Bekir Uzundal yönetimindeki 35 YNB 99 plakalı beton mikseri ile çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Muhammed Sıddık Yazicier, eşi Filiz Yazicier olay yerinde yaşamını yitirirken çocukları Muhammed Emin Yazicier ile Enes Yazicier yaralandı.

Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralı 2 kardeş, Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağır olan kardeşlerden Enes Yazicier ambulans helikopter, Muhammed Emin Yazicier ise kara ambulansı ile İzmir'deki hastanelere sevk edildi. Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yazicier çiftinin cesetleri de aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Soruşturma başlatan jandarma, kazanın ardından beton mikserinin sürücüsü Bekir Uzundal'ı gözaltına aldı.