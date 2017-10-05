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Feci kaza: 4 ölü

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 3’ü aynı aileden olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti

Feci kaza: 4 ölü

Afyonkarahisar’da meydana gelen trafik kazasında 3’ü aynı aileden olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti

05 Ekim 2017 Perşembe 17:50
Feci kaza: 4 ölü
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EDİNİLEN bilgilere göre, kaza Afyonkarahisar-Konya karayolunun Çay ilçesine bağlı Pınarkaya Köyü yakınlarından meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yaşanan kazada, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 42 AHV 72 plakalı otomobil, tali yoldan çıkan M.D. idaresindeki 03 PK 993 plakalı traktöre çarpmamak için karşı şeride geçti. Otomobil daha sonra karşı yönden gelen M.O’nun kullandığı 42 FD 644 plakalı tırın altına girdikten sonra savrularak refüje uçtu. Kaza sonrası bölgeye çok sayıda polis, 112 Acil servis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Kazada, Havva Tokmak (51), Feride Tokmak (24), Hasan Tokmak ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Olayın ardından hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri Çay Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatılırken, traktör sürücüsü gözaltına alındı.
Öte yandan, kazaya karılan otomobilin parçalanması kazanın dehşetini gözler önüne serdi.

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Anahtar Kelimeler:
AfyonkarahisarTrafik Kazası
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