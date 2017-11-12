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Feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı

Feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı

Denizli'nin Çal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı

12 Kasım 2017 Pazar 20:40
Feci kaza: 4 ölü, 4 yaralı
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ALINAN bilgilere göre, Denizli istikametine giden 20 NP 056 plakalı otomobil ile Çal istikametine giden 20 ES 113 plakalı otomobil çarpıştı. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 4 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
ÇalTrafik Kazası
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