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Feci kaza: 3 yaralı

Çekmeköy’de Şile otoyolu üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil fidanlığa uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçta sıkışan kadını eşi bir an olsun yalnız bırakmadı

Feci kaza: 3 yaralı

Çekmeköy’de Şile otoyolu üzerinde kontrolden çıkan bir otomobil fidanlığa uçtu. Kazada 3 kişi yaralanırken, araçta sıkışan kadını eşi bir an olsun yalnız bırakmadı

31 Mart 2018 Cumartesi 10:42
Feci kaza: 3 yaralı
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EDİNİLEN bilgiye göre, Çekmeköy’de Şile otoyolunda seyir halinde bulunan Timur Karaman’ın kullandığı 34 ST 5307 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak fidanlığa uçtu. Kazada sürücü Timur Karaman, eşi Dilek Karaman ve otomobilde bulunan Kadir Koca yaralandı. Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.


Araçta sıkışan Dilek Karaman’ı itfaiye ekipleri çıkarmaya çalışırken, eşi Timur Karaman yaralı olmasına rağmen eşini bırakıp gitmek istemedi. Kurtarma çalışmaları sırasında yerde oturan Timur Karaman, sağlık ekiplerinin uyarısına rağmen ambulansa geçmedi. İtfaiye uzun süren çalışmalardan sonra sıkışan Dilek Karaman’ı otomobilden çıkardı. Yaralı kadın otomobilden çıkarılırken itfaiye erleri zor anlar yaşadı. Dilek Karaman ambulansa bindirilirken, yaralı eşi de uyarılara rağmen aynı ambulansa bindi. Kazada yaralanan Timur Karaman, eşi Dilek Karaman ve Kadir Koca, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayı görerek sağlık ekiplerine haber veren bir vatandaş, “Önümüzde gidiyordu, bir anda fidanlığa uçup taklalar atmaya başladı. Biraz hızlıydı” dedi.

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KazaHaberSağlıkKaramançekmeköyİstanbulOtomobil
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