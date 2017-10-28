Feci kaza: 21'i çocuk 23 yaralı

KARLIOVA İlçesi’ne bağlı Hacılar Köyü’nde vekil imamlık yapan Yusuf Ağar, İlçe Müftülüğü’ne bağlı Kuran kursuna giden 5 çocuk ile köyden 16 çocuğu yanına alarak, sosyal aktivite kapsamında halı sahada futbol maç ına götürmek üzere minibüsle yola çıktı. Abdullah Buğday yönetimindeki 12 KM 0187 plakalı minibüs, Cilli Göl Köyü yakınlarında yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla atarak devrildi. Kaza da, 21’i çocuk, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviyeÿalındı. Buradaki ilk müdahalenin ardından 9 öğrenci ve vekil imam Yusuf Ağar, Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevkedildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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