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Feci kaza: 21'i çocuk 23 yaralı

Bingöl’ün Karlıova İlçe merkezine halı saha maçına giden çocukların bulunduğu minibüs, devrildi. Kazada, 21’i çocuk, 23 kişi yaralandı.

Feci kaza: 21'i çocuk 23 yaralı

Bingöl’ün Karlıova İlçe merkezine halı saha maçına giden çocukların bulunduğu minibüs, devrildi. Kazada, 21’i çocuk, 23 kişi yaralandı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 20:51
Feci kaza: 21'i çocuk 23 yaralı
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KARLIOVA İlçesi’ne bağlı Hacılar Köyü’nde vekil imamlık yapan Yusuf Ağar, İlçe Müftülüğü’ne bağlı Kuran kursuna giden 5 çocuk ile köyden 16 çocuğu yanına alarak, sosyal aktivite kapsamında halı sahada futbol maçına götürmek üzere minibüsle yola çıktı. Abdullah Buğday yönetimindeki 12 KM 0187 plakalı minibüs, Cilli Göl Köyü yakınlarında yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda takla atarak devrildi. Kazada, 21’i çocuk, 23 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Karlıova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviyeÿalındı. Buradaki ilk müdahalenin ardından 9 öğrenci ve vekil imam Yusuf Ağar, Bingöl Devlet Hastanesi’ne sevkedildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
BingölKarlıovaMaçKaza
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