Feci kaza: 2 ölü, 6 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, kaza, bugün sabah saat 05.00 sıralarında Kapaklı Mahallesi sınırları içerisinde meydana geldi. İzmir’den Akhisar istikametine gitmekte olan Hüseyin Ç. yönetimindeki 45 SB 0440 plakalı otomobil, yine aynı yöne giden Tamer Y. idaresindeki 35 ZMA 92 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 ZMA 92 plakalı otomobil karşı şeride geçerek, karşı yönden gelen 54 ZF 855 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada 54 ZF 855 plakalı otomobil sürücüsü Halil İbrahim B. (42) ile aynı araçta yolcu olan Fatma Ç. (54) olay yerinde hayatını kaybederken, yine araçta yolcu olarak bulunan Emine Ç. (31), Gencay Ç. (19), Adem Ç. (11) ve Emrah Ç. (23) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. 35 ZMA 92 plakalı otomobilde bulunan sürücü Tamer T. ve yanındaki 3 yaşındaki oğlu Mustafa T. kazada hafif şekilde yaralandı. Kazaya sebep olan ve alkollü olduğu iddia edilen 45 SB 0440 plakalı araç sürücüsü Hüseyin Ç.'nin ise telefonunu bırakarak olay yerinden kaçtığı ve jandarma ekipleri tarafından arandığı bildirildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.