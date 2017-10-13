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Feci kaza: 1 ölü

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü

Feci kaza: 1 ölü

Çanakkale'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü

13 Ekim 2017 Cuma 09:45
Feci kaza: 1 ölü
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KAZA bugece saat 00.10'da Barbaros Mahallesi Troia Caddesi üzerindeki Özel Anadolu Hastanesi kavşağında meydana geldi. 17 AL 357 plakalı araç ile 39 LJ 766 plakalı araç çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 17 AL 357 plakalı araç kaldırıma, 39 LJ 766 plakalı araç ise yol kenarına savruldu. Kazada 39 LJ 766 plakalı araç sürücüsü Gökhan Yalçın yaralanırken, yanındaki yolcu Mert Güven ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Öte yandan, kazaya karışan 17 AL 357 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Tüfekçi’nin olay yerinden kaçtığı iddia edilirken, yanında bulunan kadın yolcu İlknur Bingül ise hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından yaralı Gökhan Yalçın 112 Acil Servis ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesine kaldırılırken, yanındaki yolcu İlknur Bingül ayakta yapılan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Mert Güven’in cenazesi yapılan incelemelerin ardından Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. 

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Anahtar Kelimeler:
ÇanakkaleTrafik KazasıÖzel Anadolu Hastanesi
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