Feci! 4 yaşındaki kıza sokakta...

GÜNGÖREN'DE bir ticari taksiyi gasp ettikten sonra kız çocuğunun boğazına sokak ortasında bıçak dayayan babaya vatandaşlar son anda engel oldu. Akıllara durgunluk veren olay kameralara yansırken şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Maltepe'de cinnet getiren bir babanın iki kız çocuğunu öldürmesinden bir gün geçmesinin ardından benzer bir olay Güngören'de yaşandı. Güngören’de meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti. Akli dengesinin yerinde olmadığı belirtilen şahıs Fatih’te çocuğuyla birlikte bindiği taksiyi gasp ederek Güngören’e geldi.



Henüz 4 yaşlarında olan kız çocuğunun kafasına siyah bir örtü örten şahıs, ilk olarak araçtan indirdiği çocuğunu sokakta gezdirmeye başladı. Çocuğunu bir noktada duvara bakarak durmasını isteyen şahıs bir süre elinde bulunan şeyleri sokağa fırlattı. Daha sonra çocuğuyla birlikte ilerleyen şahıs sokaktan çıktı. Çevredeki vatandaşların tepki gösterdiği şahıs koşar adımlarla terk ettiği taksiye doğru geldi. Bu sırada yoldan geçen iki kadın duruma tepki gösterdi. Şahsın peşinden gelen mahalle sakinleri çocuğu kurtarmaya çalıştı. Aracın etrafını saran vatandaşlar şahsın kaçmasını engelledi. Arabayla kaçamayacağını anlayan şahıs, yeninden kucağına aldığı çocuğunun boğazına bıçak dayayarak yaya olarak kaçmaya çalıştı. Mahallelinin etrafını sardığı şahıs olay yerine gelen Güngören İlçe Emniyet Amirliğine ait ekipler tarafından gözaltına alınırken yaşanan o anlar kameralara yansıdı.