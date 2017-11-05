Faslı kadın cinayeti yaşa takıldı

İSTANBUL Beyoğlu’ndaki evine öldürülen Fas uyruklu Asma Bouchane’nin katil zanlısı olarak tutuklanan Suriyeli Ammar Bakri 29 yıla mahkum oldu. Karar Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozuldu. Yapılan ilk duruşmada, sanığın olay tarihinde yaşının 18’in altında olduğu iddia edilince bu kez yaş tespiti için hastaneye sevk edilmesine karar verildi. Ammar B. ifadesinde, Asma Bouchane ile Taksim’de bir eğlence mekanında tanıştıklarını ve birlikte olmak için anlaştıklarını iddia etmişti. Aralarında para konusunda tartışma çıkması üzerine maktülün kendisine bıçak çektiğini iddia eden Ammar B., kendisini korumaya çalıştığını öne sürmüştü.
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