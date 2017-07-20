Facia! Vinçin halatı koptu, 2 işçi öldü

ADANA'NIN Sarıçam ilçesinde bir fabrikanın çatısında onarım yapmak için bindikleri vinç sepetinden düşen 6 işçiden 2'si öldü, 4'ü yaralandı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir fabrikanın çatısındaki onarım işi için vinç sepetine bindirilen 6 işçi, henüz belirlenemeyen nedenle düştü.

Fabrika yetkililerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri işçilerden Murat Gümüş ve Cengiz Kutlan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yaralılar Halil Aslan, Latif Kaya, Fehmi Kaya ve Mustafa Gümüş kentteki hastanelere kaldırıldı.

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