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Facia! Vinçin halatı koptu, 2 işçi öldü

Adana'da çatıya çıkartılan işçilerin bulunduğu vinç sepeti halatının kopması sonucu düştü. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti , 4 işçi de yaralandı

Facia! Vinçin halatı koptu, 2 işçi öldü

Adana'da çatıya çıkartılan işçilerin bulunduğu vinç sepeti halatının kopması sonucu düştü. Olayda 2 işçi hayatını kaybetti , 4 işçi de yaralandı

20 Temmuz 2017 Perşembe 14:15
Facia! Vinçin halatı koptu, 2 işçi öldü
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ADANA'NIN Sarıçam ilçesinde bir fabrikanın çatısında  onarım yapmak için bindikleri vinç sepetinden düşen 6 işçiden 2'si öldü, 4'ü  yaralandı. 
Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir  fabrikanın çatısındaki onarım işi için vinç sepetine bindirilen 6 işçi, henüz  belirlenemeyen nedenle düştü.
Fabrika yetkililerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine  bölgeye çok sayıda 112 Acil Servis, itfaiye ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü  ekipleri yönlendirildi.
 Sağlık ekipleri işçilerden Murat Gümüş ve Cengiz Kutlan'ın yaşamını  yitirdiğini belirledi.
Yaralılar Halil Aslan, Latif Kaya,  Fehmi Kaya ve Mustafa Gümüş  kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
AdanaVinçSarıçam
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