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Facia ucuz atlatıldı! Bomba yüklü araç...

TSK : Ağrı Doğubayazıt’ta ilçe merkezine saldırıda kullanılacağı istihbaratı alınan bomba yüklü araç, güvenlik güçlerince takip edildiği sırada ilçe merkezine ulaşamadan teröristler tarafından patlatılmıştır. Hasar ve zayiat yoktur

Facia ucuz atlatıldı! Bomba yüklü araç...

TSK : Ağrı Doğubayazıt’ta ilçe merkezine saldırıda kullanılacağı istihbaratı alınan bomba yüklü araç, güvenlik güçlerince takip edildiği sırada ilçe merkezine ulaşamadan teröristler tarafından patlatılmıştır. Hasar ve zayiat yoktur

02 Kasım 2017 Perşembe 17:28
Facia ucuz atlatıldı! Bomba yüklü araç...
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AĞRI’nın Doğubayazıt ilçesinde teröristler tarafından yapılması planlanan bombalı eylem engellendi. Açılan ateş sonucu teröristler bomba yüklü otomobili infilak ettirerek kaçtı. 
Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında Ağrı Dağı'nda faaliyet gösteren bölücü terör örgütü mensuplarının bombalı araç eylemi arayışı içinde olduklarının tespit edildiği vurgulandı. Örgüt mensuplarının bir aracı gasp ettiğine işaret edilen açıklamada şöyle denildi: "Örgüt mensuplarının sivil şahıslardan bir araç gasp ettiği ve Ağrı Dağı, Halaç bölgesine gittiği tespit edilmesi üzerine havadan aracın takibi yapılmıştır. Aracın bölücü terör örgütü mensupları tarafından bombalı araç olarak düzenlendiği belirlenmiştir. Şüpheli araca açılan ateş sonucunda 3 bölücü terör örgütü mensubu kaçmaya çalışırken uzaktan kumanda ile bombalı aracı imha etmişlerdir.  Patlama neticesinde herhangi bir zayiat meydana gelmemiş olup, bölücü terör örgütü mensuplarının planladıkları bombalı eylem başarısızlığa uğratılarak, ilçe merkezinde yaşanacak vahim sonucun önüne geçilmiştir. Bölücü Terör Örgütü mensuplarının yakalanması için geniş çaplı operasyon başlatılmıştır." denildi.

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Anahtar Kelimeler:
TSKFaciaÖrgüt
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