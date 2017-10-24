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Facebook üzerinden böyle dolandırdılar! Konuşmalar ortaya çıktı

Diyarbakır’da bir kadının sosyal medya hesabını çalan şahıslar, 8 kişiyi dolandırdı. Mağdur kadın, şahısların bulunmasını istedi. Sosyal medya dolandırıcılarının, kendileriyle iletişim kuran Akgök’e yönelik pişkin tavırları dikkat çekti

Facebook üzerinden böyle dolandırdılar! Konuşmalar ortaya çıktı

Diyarbakır’da bir kadının sosyal medya hesabını çalan şahıslar, 8 kişiyi dolandırdı. Mağdur kadın, şahısların bulunmasını istedi. Sosyal medya dolandırıcılarının, kendileriyle iletişim kuran Akgök’e yönelik pişkin tavırları dikkat çekti

24 Ekim 2017 Salı 09:15
Facebook üzerinden böyle dolandırdılar! Konuşmalar ortaya çıktı
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DİYARBAKIR'IN merkez Kayapınar ilçesinde ikamet eden Leyla Sangur Akgök adlı kadının Facebook hesabı, henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından çalındı. Hesabı ele geçiren şahıslar, iletişim kurdukları yakınlarını Akgök’ün adını kullanarak dolandırdı. Şahısların, kendileriyle iletişim kuran Akgök’e yönelik pişkin tavırları dikkat çekti.Şahısların bulunmasını isteyen Akgök, “Hesabımı ele geçirdikten sonra benmişim gibi yakınlarımla iletişim kurmuşlar. Daha sonra ise hediye çeki ayarladıklarını uydurup, telefonlarına gelen mesajlara olumlu yanıt vermesini istemişler. Mesajlara ‘evet’ diye cevap veren 8 yakınımı dolandırdılar. Bu şahısların bulunmasını istiyoruz” dedi.
 

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Anahtar Kelimeler:
DiyarbakırAkgök
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