Facebook üzerinden böyle dolandırdılar! Konuşmalar ortaya çıktı

DİYARBAKIR'IN merkez Kayapınar ilçesinde ikamet eden Leyla Sangur Akgök adlı kadının Facebook hesabı, henüz kimliği belirlenemeyen şahıslar tarafından çalındı. Hesabı ele geçiren şahıslar, iletişim kurdukları yakınlarını Akgök’ün adını kullanarak dolandırdı. Şahısların, kendileriyle iletişim kuran Akgök’e yönelik pişkin tavırları dikkat çekti.Şahısların bulunmasını isteyen Akgök, “Hesabımı ele geçirdikten sonra benmişim gibi yakınlarımla iletişim kurmuşlar. Daha sonra ise hediye çeki ayarladıklarını uydurup, telefonlarına gelen mesajlara olumlu yanıt vermesini istemişler. Mesajlara ‘evet’ diye cevap veren 8 yakınımı dolandırdılar. Bu şahısların bulunmasını istiyoruz” dedi.
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