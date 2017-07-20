Facebook Instant Articles'a paralı üyelik geliyor

ŞİRKETİN haber hizmetlerinin başındaki Campbell Brown'ın dün gerçekleşen bir konferansta açıkladığı gelişme, The Street'in haberine göre sene sonunda devreye girecek.Yeni özellik var olan Instant Articles özelliğiyle bütünleşik çalışırken, yayıncılar ayda 10 yazı okuyan kullanıcıları, dijital bir abonelik almaya yönlendirebilecek. Satın almayanlar ise aynı kaynaktan daha fazla makale görüntüleyemeyecek.Brown'a göre, yeni abonelik özelliği, yayımcıların lobisi sonucunda gerçekleşti. Ekimde teste girecek özellikle Facebook'un gelir paylaşımında nasıl bir yer alacağı ise şimdilik belirsiz.
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