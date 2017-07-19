Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Facebook çöktü! Kullanıcılar erişemiyor

Popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook çöktü mü? Kullanıcılar popüler sitelerden birisi olan Facebook’a ulaşmaya çalışıyor ama servise ulaşılamıyor uyarısı alıyorlar. Twitter’da paylaşılan mesajlarda sorunun uluslar arası olduğu görülüyor. Facebook’a girilebiliyor mu sorusuna kullanıcılar yanıt arıyordu

Facebook çöktü! Kullanıcılar erişemiyor

Popüler sosyal paylaşım sitesi Facebook çöktü mü? Kullanıcılar popüler sitelerden birisi olan Facebook’a ulaşmaya çalışıyor ama servise ulaşılamıyor uyarısı alıyorlar. Twitter’da paylaşılan mesajlarda sorunun uluslar arası olduğu görülüyor. Facebook’a girilebiliyor mu sorusuna kullanıcılar yanıt arıyordu

19 Temmuz 2017 Çarşamba 21:47
Facebook çöktü! Kullanıcılar erişemiyor
banner404

FACEBOOK çöktü mü? Facebook’a an itibariyle giriş yapılamıyor. Facebook’ta yaşanan problem nedeniyle Facebook çöktü mü, Facebook’a giriliyor mu sorularına yanıt aranıyor. Sayfaları açılmayan kullanıcılar, Facebook’un çok yavaş olduğundan şikayet ediyor. Facebook’ta yaşanan sorunun kısa sürede giderilmesi bekleniyor.

FACEBOOK’TA EN ÇOK KULLANILAN EMOJİLER

Dünya Emoji Günü, tüm dünyada kutlanmaya devam ediyor. Facebook da günün anlam ve önemine uygun olarak bir açıklamada bulundu. Mark Zuckerberg’ün sabah saatlerinde yayınladığı raporda dünyada en çok kullanılan emojileri ve hangi ülkelerin hangi emojileri daha çok kullandıklarını görüyoruz.

Listenin en başında gözünden yaşlar gelerek gülen emoji bulunmakta. Gözünden yaşlar gelirken yuvarlanan emoji ile karıştırmamakta fayda var zira bu emoji 4. sırada. Kalpler ve gülümseyen emojiler de sıralamadaki yerlerini almışlar.

Yayınlanan raporla birlikte sayısal veriler paylaşılmadı. Dolayısıyla bu emojilerin ne kadar kullanıldığı ya da hangi metriklere göre sıralandığını bilemiyoruz. Raporda dünya sıralamasına ek olarak ülke bazında da hangi emojilerin daha popüler olduğu paylaşıldı. ABD’de en çok kullanılan emoji gözlerinden yaşlar akarak gülerken yuvarlanan emojiyken, Meksika ve Brezilya ise gözlerinden kalpler çıkan emojileri kullanmayı tercih ediyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 19.07.2017 21:56
Anahtar Kelimeler:
Popüler Sosyal Paylaşım Sitesi Facebook
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Zincirleme kaza: 3’ü polis 7 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Trafik kazası: 6 yaralı
Boş arazide ceset bulundu!
Boş arazide ceset bulundu!

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim