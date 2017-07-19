Facebook çöktü! Kullanıcılar erişemiyor

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FACEBOOK’TA EN ÇOK KULLANILAN EMOJİLER
Dünya Emoji Günü, tüm dünyada kutlanmaya devam ediyor. Facebook da günün anlam ve önemine uygun olarak bir açıklamada bulundu. Mark Zuckerberg’ün sabah saatlerinde yayınladığı raporda dünyada en çok kullanılan emojileri ve hangi ülkelerin hangi emojileri daha çok kullandıklarını görüyoruz.
Listenin en başında gözünden yaşlar gelerek gülen emoji bulunmakta. Gözünden yaşlar gelirken yuvarlanan emoji ile karıştırmamakta fayda var zira bu emoji 4. sırada. Kalpler ve gülümseyen emojiler de sıralamadaki yerlerini almışlar.
Yayınlanan raporla birlikte sayısal veriler paylaşılmadı. Dolayısıyla bu emojilerin ne kadar kullanıldığı ya da hangi metriklere göre sıralandığını bilemiyoruz. Raporda dünya sıralamasına ek olarak ülke bazında da hangi emojilerin daha popüler olduğu paylaşıldı. ABD’de en çok kullanılan emoji gözlerinden yaşlar akarak gülerken yuvarlanan emojiyken, Meksika ve Brezilya ise gözlerinden kalpler çıkan emojileri kullanmayı tercih ediyor.
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