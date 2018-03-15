Fabrikada raflar işçilerin üzerine devrildi: Kurtarma çalışması başlatıldı

TUZLA'DA antrepoda raflar işçilerin üzerine devrildi. Bazı işçilerin raflar altında mahsur kaldığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevkedildi. İtfaiyenin raflar altında kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı.

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