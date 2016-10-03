Fabrikada korkutan yangın

EDİNİLEN bilgiye göre, Viranşehir-Mardin yolunun 5'inci kilometresinde bulunan fabrikada sabah saatlerinde elektrik panosunun patlaması sonrası yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmeye çalışırken fabrikada çalışan işçiler ise yanmayan pamuğu alevlerden kurtarmak için büyük uğraş verdi. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken itfaiye ekiplerinin yangını söndürerek soğutma çalışması yaptığı öğrenildi.





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