EYP imha edildi

EDİNİLEN bilgiye göre Erzincan ’ın Kemah kırsalı mevkiinde bugün saat 13.00 sıralarında tren rayları arasına gizlenmiş vaziyette 2 adet parça ve basınç etkili EYP düzeneği bulunmuş olup, tespit edilen EYP güvenlik güçleri tarafından aynı gün saat 15.10 sıralarında emniyetli bir şekilde patlatılarak imha edildi.

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