Eylem hüsranla bitti

25 Ocak 2016 Pazartesi 12:57
POLİS ekiplerinin müdahele ettiği olaylarda, etrafı ateşe verip barikatlar kurmak isteyen PKK sempatizanları ilgi görmedi. Olaylar sırasında çekilen bir videoda, PKK sempatizanlarının "Ateş yakın, dumanı keser. Ya niye hiç kimse yok ya." dediği duyuldu.
Emniyet güçlerinin Gazi Mahallesi'nde yaptığı başarılı operasyonlarda birçok kişi gözaltına alınmıştı.
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Son Güncelleme: 26.01.2016 01:54