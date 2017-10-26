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Evlilik vaadiyle dolandıran erkek görünümlü şüpheli kadın çıktı

Adana'da, 69 yaşındaki Şeref Y.'nin evlilik vaadiyle 40 bin lirasını dolandıran ve kendisini Kaan ismiyle tanıtan erkek görünümlü dolandırıcının kadın olduğu karakolda ortaya çıktı. Erkek gibi görünen 34 yaşındaki Güneş Ç. ile arkadaşı 42 yaşındaki İnci G. gözaltına alındı

Evlilik vaadiyle dolandıran erkek görünümlü şüpheli kadın çıktı

Adana'da, 69 yaşındaki Şeref Y.'nin evlilik vaadiyle 40 bin lirasını dolandıran ve kendisini Kaan ismiyle tanıtan erkek görünümlü dolandırıcının kadın olduğu karakolda ortaya çıktı. Erkek gibi görünen 34 yaşındaki Güneş Ç. ile arkadaşı 42 yaşındaki İnci G. gözaltına alındı

26 Ekim 2017 Perşembe 14:18
Evlilik vaadiyle dolandıran erkek görünümlü şüpheli kadın çıktı
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OLAY, merkez Yüreğir İlçesi Kocavezir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, birahanede içki için emekli Şeref Y.'nin yanına erkek gibi giyinen ve kendini 'Kaan' ismiyle tanıtan Güneş Ç. geldi.  Erkek gibi saçı kısa olan Güneş Ç. ile konuşmaya başlayan Şeref Y, eşiyle sorunları olduğunu, boşanıp tekrar evlenmek istediğini söyledi. Bunun üzerine Güneş Ç., 42 yaşında Naz isimli bekar bir halasının olduğunu anlattı.
Bir süre sonra Güneş Ç. çağırdığı arkadaşı İnci G.'yi halası olarak tanıştırdı. Sohbet sırasında kadın, evlenmek için altın istedi. Bunun üzerine Yeref Y. otomobilini 61 bin liraya sattı. Paranın 40 bin lirasını çorabının içine, kalan 21 bin lirayı ise cebine koyup Güneş Ç. ve İnci G., ile ele ele tutuşup altın almaya gitti. Kuyumcudan 1200 TL'lik yüzük alan Şeref Y., Güneş Ç. ve İnci G. tarafından ormanlık alana getirildi. Burada kendisine masaj yapacaklarını söyleyen kadınlar, Şeref Y.'nin çorabının içindeki 40 bin lirayı da alarak kaçtı.
 
KARAKOLDA KADIN ÇIKTI 
Bunun üzerine dolandırıldığını anlayan Şeref Y., polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri kuyumcunun güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada Şeref Y.'yi biri erkek bir kadın iki kişinin dolandırdığı tespit edildi. Polis zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada sonucu evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan İnci G. ile Güneş Ç. yakalandı. Erkek sanılan Güneş Ç.'nin karakolda kadın olduğu ortaya çıktı. Zanlılar sorgularında altın aldırdıklarını ancak 40 bin liradan haberlerinin olmadığını ileri sürdü. 
Kadınlar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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AdanaAsayiş Şube MüdürlüğüDolandırıcı
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