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Evli uzman çavuş şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerce girilen çatışmada şehit olan 37 günlük evli Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın ailesine acı haber ulaştı. Ailesi endişelenmesin diye görev yerini saklayan şehidin annesi ve eşi, şehadet haberini misafirliğe gittikleri dayısının evinde öğrendi

Evli uzman çavuş şehit oldu

Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerce girilen çatışmada şehit olan 37 günlük evli Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın ailesine acı haber ulaştı. Ailesi endişelenmesin diye görev yerini saklayan şehidin annesi ve eşi, şehadet haberini misafirliğe gittikleri dayısının evinde öğrendi

16 Ekim 2017 Pazartesi 20:03
Evli uzman çavuş şehit oldu
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IRAK'IN kuzeyindeki Zap bölgesinde teröristlerce girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın (22) Osmaniye'de yaşayan ailesine acı haber verildi. Babasını birkaç yıl önce kaybeden şehit Aydın'ın annesi Ayşe Aydın ve eşi Sibel Aydın, şehadet haberini misafirliğe gittikleri şehidin dayısının Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki evinde aldı. Sağlık ekipleriyle birlikte eve giden Bahçe Kaymakamı Müfit Gültekin, Bahçe Belediye Başkanı İbrahim Baz ve askeri yetkililer acı haberi aileye verdi. Acı haberi duyduktan sonra sinir krizi geçiren anne Ayşe Aydın'a sağlık ekipleri müdahale ederken, şehidin kardeşi Kaymakam Gültekin'e sarılarak gözyaşı döktü.

Babası birkaç yıl önce vefat eden şehit Uzman Çavuş Furkan Aydın'ın 37 gün önce Sibel Aydın'la evlendiği ve ailesini endişelendirmemek için görev yerini sakladığı öğrenildi. 

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ZapIrakUzman ÇavuşEvli
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