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Evli sevgilisiyle bir olup eski nişanlısının evini soydular

Bursa'da evli sevgilisiyle plan yapan kadın, eski nişanlısının evinden 90 bin liralık ziynet çaldı. Çılgın aşıkların güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, zanlıları yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklandı

Evli sevgilisiyle bir olup eski nişanlısının evini soydular

Bursa'da evli sevgilisiyle plan yapan kadın, eski nişanlısının evinden 90 bin liralık ziynet çaldı. Çılgın aşıkların güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkan polis, zanlıları yakaladı. Mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklandı

06 Ocak 2018 Cumartesi 13:26
Evli sevgilisiyle bir olup eski nişanlısının evini soydular
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OLAY merkez Yıldırım ilçesine bağlı Selçukbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eski nişanlısını arayan 1 çocuk annesi Ceyda Ç. (28), moralinin bozuk olduğunu ve evine gelmek istediğini söyledi. O.Y. (28), eski nişanlısının bu teklifini kabul etti. Eve giden Ceyda Ç., birlikte olduğu evli ve 2 çocuk babası yeni sevgilisi Bülent B.'yi arayarak, kapıyı açık bıraktığını söyledi. Bu sırada Ceyda Ç., O.Y.'yi konuşmak için balkona çıkarttı. O arada eve giren Bülent B, Ceyda Ç.'nin tarif ettiği yerden 90 bin liralık altını alarak, ayrıldı. Olaydan birkaç gün sonra Bülent B., çaldığı altınları bozdurarak sevgilisi Ceyda Ç.'ye 5 bin liralık tektaş yüzük aldı. Daha sonra çift plan yapıp çaldıkları paralarla birlikte tatile çıkarak 60 bin lirasını harcadı.

Eski nişanlının şikayeti üzerine Bursa Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık yapan sevgilileri yakaladı. Sevgililerin üzerinden 10 bin, hesaplarından da 20 bin lira çıktı. Ekipler tarafından ifadesi alınan çift sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Anahtar Kelimeler:
BursaMahkemeSelçukbey Mahallesi
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