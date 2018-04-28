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Evlendikten 4 yıl sonra... Büyük şok yaşadılar!

Eskişehir'de 4 yıl önce imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamadan evlenen Ertogan çifti, bir meslek lisesinin öğretmenleri ve öğrencilerince organize edilen düğünle hayallerine kavuştu.

Evlendikten 4 yıl sonra... Büyük şok yaşadılar!

Eskişehir'de 4 yıl önce imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamadan evlenen Ertogan çifti, bir meslek lisesinin öğretmenleri ve öğrencilerince organize edilen düğünle hayallerine kavuştu.

28 Nisan 2018 Cumartesi 20:34
Evlendikten 4 yıl sonra... Büyük şok yaşadılar!
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ESKİŞEHİR'de 4 yıl önce imkansızlıklar nedeniyle  düğün yapamadan evlenen Safiye ve Hasan Ertogan çifti, bir meslek lisesinin  öğretmenleri ve öğrencileri tarafından organize edilen düğünle hayallerine  kavuştu. 

Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve  öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün  "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluyor Projesi" kapsamında evlenen  ancak olanaksızlıklar nedeniyle düğün yapamayan çocuklu bir çiftin hayallerin  gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Araştırmalar sonunda bir çocuk sahibi Safiye Ertogan (23) ve Hasan  Ertogan'ın (31) 4 yıl önce düğün yapamadan evlendiklerini tespit eden öğretmenler  ve öğrenciler, düğün için harekete geçti.

Sponsorların desteğiyle çift için gelinlik ve damatlık alındı, düğün  salonu kiralandı. Düğündeki hediyelikler yiyecek içecek bölümü, gelin Safiye  Ertogan'ın saçları ile makyajı güzellik ve saç bakım hizmetleri bölümü  öğrencilerince yapılırken, çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencileri de misafirlerin  çocuklarını eğlendirdi.

Düğüne İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve diğer ilgililer de  katıldı.

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