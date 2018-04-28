Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 24°
parçalı bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
107614
ALTIN
171.976
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5693
EURO
4.9000
Alanya - Antalya Hava Durumu - 28 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 27 Nisan 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Alanya - Antalya Hava Durumu - 27 Nisan 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit edildi
NASA'nın gizli uzay mekiği tespit...

Evlendikten 4 yıl sonra... Büyük şok yaşadılar!

Eskişehir'de 4 yıl önce imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamadan evlenen Ertogan çifti, bir meslek lisesinin öğretmenleri ve öğrencilerince organize edilen düğünle hayallerine kavuştu

Evlendikten 4 yıl sonra... Büyük şok yaşadılar!

Eskişehir'de 4 yıl önce imkansızlıklar nedeniyle düğün yapamadan evlenen Ertogan çifti, bir meslek lisesinin öğretmenleri ve öğrencilerince organize edilen düğünle hayallerine kavuştu

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:51
Evlendikten 4 yıl sonra... Büyük şok yaşadılar!
banner404

ESKİŞEHİR'DE 4 yıl önce imkansızlıklar nedeniyle  düğün yapamadan evlenen Safiye ve Hasan Ertogan çifti, bir meslek lisesinin  öğretmenleri ve öğrencileri tarafından organize edilen düğünle hayallerine  kavuştu. 

Şehit Hasan Önal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri ve  öğrencileri Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün  "Meslek Lisesi Öğrencileri Ailelerimizle Buluyor Projesi" kapsamında evlenen  ancak olanaksızlıklar nedeniyle düğün yapamayan çocuklu bir çiftin hayallerin  gerçekleştirmek için çalışma başlattı.

Araştırmalar sonunda bir çocuk sahibi Safiye Ertogan (23) ve Hasan  Ertogan'ın (31) 4 yıl önce düğün yapamadan evlendiklerini tespit eden öğretmenler  ve öğrenciler, düğün için harekete geçti.

Sponsorların desteğiyle çift için gelinlik ve damatlık alındı, düğün  salonu kiralandı. Düğündeki hediyelikler yiyecek içecek bölümü, gelin Safiye  Ertogan'ın saçları ile makyajı güzellik ve saç bakım hizmetleri bölümü  öğrencilerince yapılırken, çocuk gelişimi ve eğitimi öğrencileri de misafirlerin  çocuklarını eğlendirdi.

Düğüne İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen ve diğer ilgililer de  katıldı.

"Başından sonuna kadar bir düğün yaptık"

Okul müdürü Ebru Dedeoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kız  meslek lisesi olarak projeye farklı bir bakış açısı getirmek istediklerini ve bir  aileyi mutlu etmek için kolları sıvadıklarını söyledi.

Birçok aile arasından Ertogan çiftini seçtiklerini anlatan Dedeoğlu,  şu değerlendirmede bulundu:

"Bu güzel çiftimize düğün yapmak nasip oldu. Çok mutluyum. Evlenmiş  ancak şartlar nedeniyle düğün yapamamış, gelinlik ve damatlık giyememiş bir  çiftimizi bulduk. Mümkünse çocukları da olsun istiyorduk. Bu özelliklerle bir  ailemizle tanıştık. Onlar da bunu kabul ettiler. Onlar da çok mutlu. Başından  sonuna kadar bir düğün organizasyonu yaptık. Okulumuz öğretmenleri ve öğrencileri  büyük katkı sundu."

Damat Hasan Ertogan da 4 yıl önce evlendiklerini ancak imkansızlıklar  nedeniyle düğün yapamadıklarını hatırlatarak, "Çok mutluyuz. Emeği geçen  hocalarımıza ve öğrencilerimizden Allah razı olsun. Hiçbir eksiklik hissetmedik.  Anlatılmaz yaşanır bir duygudayım. Faruk Efe adında bir oğlumuz var. Düğünümüzü  görmek ona da nasip oldu. 'Düğünümüz var' deyince insanlar oğlumuza sünnet  yapıyoruz sandılar." ifadelerini kullandı.

"Biz uğraşsak bu kadar güzel bir düğün yapamazdık"

Gelin Safiye Ertogan da hayalini kurduğu düğünün hiçbir zaman  olmayacağı karamsarlığına kapılmaya başladığı bir zamanda  projeyle umutlandığını  dile getirdi.

Düğünlerinde emeği geçenlere teşekkür eden Ertogan, "Herkesten Allah  razı olsun. Biz uğraşsak bu kadar güzel bir düğün organize edemezdik. Evladımız  da yanımızda. Her çocuğa anne ve babasının düğününde bulunmak nasip olmaz.  Düğünümün olduğundan dolayı çok heyecanlıyım. Davetiyemizi dağıtırken insanlar,  '4 yıl sonra düğün mü olur?' diye çok şaşırdı. Biz de bugüne kadar inanamadık."  dedi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
EskişehirSafiye ErtoganHasan  Ertogan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Nişan törenine giden aile gölete uçtu
Nişan törenine giden aile gölete uçtu
Gece karanlığında dehşet yaşandı!
Gece karanlığında dehşet yaşandı!
Eşini ve yanındaki adamı öldürdü! Ağzından çıkan söz bu oldu
Eşini ve yanındaki adamı öldürdü! Ağzından çıkan söz bu oldu

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner481

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim