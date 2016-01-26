Evinin yanışını gözyaşları içerisinde izledi

YANGIN gece saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi şehit Ali Bağcı Sokak’taki tek katlı müstakil evde çıktı. Sokaklardan topladıkları kağıtları satarak geçimini sağlayan ailenin kaldığı evde sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı. Alevleri fark eden Hatice Turnalı çocukları ve gelini ile kaldığı evden hemen dışarı çıktı. Evdekilerin dışarı çıkmasıyla alevler bir anda bütün evi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Eve kısa sürede ulaşan itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE EVİN YANIŞINI İZLEDİ

Evde ikamet eden Hatice Turnalı evinin yanışını gözyaşları içinde izledi. Güçlükle konuşan Turnalı, “Uyuyorduk alev gördüm. Bu alev ne diye kalktım ki ateşlenmiş. Elektrik yok alevlenince fark ettim sobadan çıktığını" şeklinde konuştu.