Keskin ailesi saldırıda yaralananın olmadığını belirterek, saldırıya korumaların anında karşılık verdiğini belirttiler. Saldırı haberini duyan binlerce vatandaş Başkan Keskin'in yakınları da evine akın etti.

HAKKARİ'DEN 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesi nin Belediye Başkanı Fatih Keskin'in kent merkezinde bulunan Gazi Mahallesi'ndeki iki katlı evine saldırı düzenlendi. Keskin'in evine saat 19.30 sıralarında önce ses bombası atan kimliği belirsiz kişiler, önce evin önüne ses bombası atarak silahla ateş açtı. Başkan Keskin'in korumaları anında ateş açarak karşılık verdi. Kısa süren çatışmanın ardından şahıslar kaçarken, saldırıda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda zırhlı araç sevk edildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.