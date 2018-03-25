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Evine girmek isteyenleri kovalayan kaleci, vuruldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evine girmek isteyen 3 kişiyi kovalayan Bekbelespor'un kalecisi Bestami Güllü, şüphelilerden birinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralandı

Evine girmek isteyenleri kovalayan kaleci, vuruldu

Hatay'ın İskenderun ilçesinde, evine girmek isteyen 3 kişiyi kovalayan Bekbelespor'un kalecisi Bestami Güllü, şüphelilerden birinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralandı

25 Mart 2018 Pazar 20:05
Evine girmek isteyenleri kovalayan kaleci, vuruldu
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OLAY, dün akşam saatlerinde, Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Bekbelespor'un kalecisi Bestami Güllü, evine girmeye çalışan 3 kişiyi arkalarından kovaladı. Kovalamaca sırasında mahalle mezarlığına giren şüphelilerden biri, Güllü'ye tabancayla ateş açtı. Vurulup ağır yaralanan kaleci Güllü, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bestami Güllü, tedaviye alınırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Son Güncelleme: 25.03.2018 20:48
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