Evine girmek isteyenleri kovalayan kaleci, vuruldu

OLAY , dün akşam saatlerinde, Bekbele Mahallesi'nde meydana geldi. Bekbelespor'un kalecisi Bestami Güllü, evine girmeye çalışan 3 kişiyi arkalarından kovaladı. Kovalamaca sırasında mahalle mezarlığına giren şüphelilerden biri, Güllü'ye tabancayla ateş açtı. Vurulup ağır yaralanan kaleci Güllü, çevredekilerin çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bestami Güllü, tedaviye alınırken, polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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