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Evine camdan girmek istedi, beline bağladığı hortum kopunca öldü

Gaziantep'te anahtarını unuttuğu eve çatıdan sarkarak girmeye çalışan genç adam, beline bağladığı bahçe hortumunun kopması sonucu düşerek öldü

Evine camdan girmek istedi, beline bağladığı hortum kopunca öldü

Gaziantep'te anahtarını unuttuğu eve çatıdan sarkarak girmeye çalışan genç adam, beline bağladığı bahçe hortumunun kopması sonucu düşerek öldü

04 Nisan 2018 Çarşamba 11:04
Evine camdan girmek istedi, beline bağladığı hortum kopunca öldü
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GAZİANTEP Vatan Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katında oturan Serdar Çelikay, dün akşam eve geldiğinde anahtarını evde unuttuğunu fark etti. Çelikay, açık olan camdan girmek için beline bağladığı bahçe hortumuyla çatıdan aşağı sarktı. Bu sırada hortum kopunca, Serdar Çelikay düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Serdar Çelikay'ın düştüğünü gören komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Çelikay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Çelikay'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu, sinir krizi geçirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

Serdar Çelikay'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepSerdar Çelikay
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