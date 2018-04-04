Evine camdan girmek istedi, beline bağladığı hortum kopunca öldü

GAZİANTEP Vatan Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katında oturan Serdar Çelikay, dün akşam eve geldiğinde anahtarını evde unuttuğunu fark etti. Çelikay, açık olan camdan girmek için beline bağladığı bahçe hortumuyla çatıdan aşağı sarktı. Bu sırada hortum kopunca, Serdar Çelikay düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Serdar Çelikay'ın düştüğünü gören komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen ekipler, Çelikay'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acı haberi alıp olay yerine gelen Çelikay'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu, sinir krizi geçirdi.
OTOPSİ YAPILACAK
Serdar Çelikay'ın cesedi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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