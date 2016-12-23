Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Evinde av tüfeğiyle intihar etti

İzmir'in Selçuk İlçesinde, çiftçi 55 yaşındaki Yüksel Albeyoğlu, evinin banyosunda av tüfeğiyle yaşamına son verdi

Evinde av tüfeğiyle intihar etti

İzmir'in Selçuk İlçesinde, çiftçi 55 yaşındaki Yüksel Albeyoğlu, evinin banyosunda av tüfeğiyle yaşamına son verdi

23 Aralık 2016 Cuma 13:32
Evinde av tüfeğiyle intihar etti
banner404
EVLİ ve 3 kız çocuğu babası Yüksel Albeyoğlu, dün akşam, Atatürk Mahallesi 1046 Sokak'taki evine geldi. Ailevi ve maddi sorunları olduğu ve eve alkollü geldiği ileri sürülen Albeyoğlu, evinin banyosunda çenesinin altına dayadığı av tüfeğini ateşledi. Albeyoğlu'nun cesedi, bu sabah aynı binada alt katta oturan işitme engelli olan annesi tarafından bulundu. Ailesinin tek çocuğu olan Aybeyoğlu'nun cesedi polis ve jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olay sırasında Albeyoğlu'nun eşi ve çocuklarının evde olmadığı öğrenildi. Polis, Albeyoğlu'nun intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Evinde Av Tüfeğiyle Intihar EttiİzmirSelçuk İlçesiYüksel AlbeyoğluAv Tüfeğiİntiharİzmir Adli Tıp Kurumu Morgu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
Hepsi buradan çıktı! Tam 220 kilogram...
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İyi Parti kongresinde ortalık karıştı
İşkence gördü, sakat kaldı! Okurken kanınız çekilecek…
İşkence gördü, sakat kaldı! Okurken kanınız çekilecek…

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim