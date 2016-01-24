Evde doğum yapan kadın bebeğiyle birlikte öldü

OLAY, Altınordu ilçesi, Şarkiye Mahallesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşayan S.T. isimli kadından uzun süre haber alamayan akrabaları eve gitti. Kapıyı açarak eve giren S.T.'nin akrabaları genç kadının ve bebeğinin banyoda kanlar içinde yerde yattığını gördü. Olayın haber verilmesi ile eve gelen 112 sağlık ekipleri, S.T.'nin doğum yaptığı esnada kan kaybı sebebiyle öldüğünü tespit etti. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından S.T. ve bebeğinin cesetlerinin Ordu Devlet Hastanesi morguna, ardından otopsi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 01:22